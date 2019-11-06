نشأت الديهي: المنطقة الاقتصادية بـ السويس لا مثيل لها في العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اجتمع اليوم مع المهندس "محمد يحيى زكي" رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه بمواصلة بذل الجهود الكبري من أجل تطوير وتحديث قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإستراتيجية الهامة.



وأشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، إلى أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس فريدة وليس لها مثيل في كل دول العالم.



وتابع الإعلامي "نشأت الديهي"، أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يولي اهتمام كبيرا وغير مسبوق بمشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مؤكدا "الرئيس بيتابع ويراقب ويحاسب ما تم بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس".