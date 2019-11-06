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منوعات

مصدر لطاقة هائلة.. مهندسون يبتكرون عباد شمس صناعياً

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:25 م
عباد الشمس الصناعي
عباد الشمس الصناعي
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أماني إبراهيم
ابتكر المهندسون نظاما جديدا للطاقة المتجددة، لتوليد أكبر كم ممكن من الطاقة يستمدها من ضوء الشمس خلال أوقات النهار ومستوحى من نبات عباد الشمس.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن المهندسين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة ولاية أريزونا قد صمموا نظاما بالألواح الشمسية بتقنية نانوية ذكية تحاكي فكرة نبات عباد الشمس لمتابعة الشمس وامتصاص أكبر كم من الأشعة، لتوليد أكبر كم من الطاقة.

ويعمل هذا النظام من خلال صب مواد حساسة للحرارة في هياكل رقيقة وداعمة، وتوصل العلماء إلى شكلها النهائي كسيقان صغيرة تنحني نحو مصدر الضوء الساطع، ويشير الباحثون إلى أن نظامهم يعتبر متعقب أحادي الاتجاه يشبه عباد الشمس. ويطلق عليه "SunBOT".

وواجه الكيميائيون صعوبة كبيرة في صنع مواد وهياكل تركيبية تفتح وتغلق، أو تنحني استجابة للتغيرات في شدة الضوء أو درجات الحرارة المتغيرة، ولحل هذه المشكلة المتمثلة في فقدان كثافة الطاقة المائلة، استخدم فريق البحث مواد هلامية وبوليمرات تستجيب بشكل مباشر للضوء أو الحرارة.

وقد تم اختيار عدد قليل من المواد المختلفة كالهيدروجيل الذي يحتوي على جسيمات نانوية ذهبية، وبوليمرات حساسة للضوء، ونوع من المطاط الصناعي البلوري السائل مع صبغة تمتص الضوء، وتم تشكيل كل ترتيب في الخيوط بعرض ملليمتر بسمك يصل إلى عدة سنتيمترات.
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