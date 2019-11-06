حادث مأساوي.. عربة شرطة أمريكية تدهس طفلا يركب دراجة | فيديو وصور





في مشهد تقشعر له الأبدان، دهست عربة للشرطة الأمريكية طفلا يبلغ من العمر 11 عاما، وذلك خلال انحرافه على الطريق بشكل مفاجئ، مما تسبب في مقتله.وأظهر فيديو التقطته الكاميرا المثبتة في لوحة القيادة بالسيارة التي يقودها نائب رئيس شرطة مقاطعة كالهون بولاية ميشيجان لحظة اصطدام عربة الشرطة بالطفل نورمان هوود، الذي حول مساره فجأة أمام السيارة في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 28 مايو الماضي في منطقة باتل كريك.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، فيديو للحادث المأساوي، بينما أعلنت شرطة الولاية أن الشرطي الأمريكي كان يسير على سرعة 66 ميلا في الساعة في منطقة يبلغ طولها 30 ميلا في الساعة، وأنه لم يشغل صفارات الإنذار "السرينة" أو يشعل الأضواء العالية في السيارة.والتقطت الكاميرا فيديو الحادث، التي حصلت عليه بشكل حصري شبكة فوكس 17 الإخبارية الأمريكية، حيث كان نائب شرطة كالهون يلبى نداء استغاثة لعملية سطو مسلح في سبرينجفيلد.وتسمر الضابط في مقعده لمدة 50 ثانية، قبل أن يترجل من السيارة ليعرف ماذا حدث لهود، في الوقت الذي تجمع فيه المارة، وانتهى الفيديو الذي امتد لمدة 5 دقائق في لحظة وصول المسعفين حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى الذي توفى به في وقت لاحق.