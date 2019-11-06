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توك شو

نشأت الديهي: الدولة المصرية لديها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:23 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "نشأت الديهي"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يغير المفاهيم ويرسى قواعد جديدة بالدولة المصرية، حيث تحدث عن ضرورة إرساء حقوق الإنسان الشامل، وهي حق الإنسان في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والصحة والتعليم، غيرها من كافة حقوقه.


وأشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي فضائية "TeN"، إلى أن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، والدولة تنشأ فيلل وقصور وفي نفس الوقت تنشأ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لافتا إلي أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين، فضلا عن ما تقوم به الدولة من إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.

ونوه الإعلامي "نشأت الديهي"، إلي أن ما يجري في مصر الآن في مجال حقوق الإنسان غير مسبوق، حيث تخطي الدولة المصرية بقرارات جاده في إصلاح كافة اوضاع وقطاعات الدولة.
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