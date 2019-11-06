شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

بعد طول انتظار وتشويق كشفت شيفروليه عن الجيل الثامن من كورفيت بمحرك وسطي، حيث تمثل خلاصة تجارب كورفيت بأجيالها السبعة.



التصميم الخارجي لـ كورفيت C8 ستنجراي جاء بهوية تصميمة رياضية تشبه الصور التي تسربت سابقًا مع مقدمة جريئة وأبعاد خارجية جديدة، الواجهة الأمامية اتتأتت بتص مخروطي مستوحى من الطائرات المقاتلة F22 وF35، كما حصلت على انحناءات أفقية كلاسيكية، و صدام أمامي رياضي التصميم مع فتحات تهوية ومصابيح جديدة نحيفة.



جانبية السيارة حصلت على مقابض أبواب مخفية و خطوط إنسيابية حادة على جوانبها، مع مصابيح LED في الخلف مستمدة من كمارو 2020، و بواجهة خلفية زجاجية كبيرة تُظهر المحرك وفيها سبع فتحات تهوية ، مع أربع مخارج للعادم.



تقترب كورفيت C8 كثيرًا من الأرض، لذا تم تزويدها بنظام تعليق أمامي لرفع المقدمة بـ 1.6 إنش في 2.8 ثانية في السرعات التي تصل إلى 39 كم/س، و يفعل نظام التعليق أوتوماتيكيا عبر GPS السيارة.



المقصورة الداخلية جاءت بأسلوب يعطي شعور للسائق بأنه يجلس في مقصورة طائرة مكسوة بالجلد مع تطريزات يدوية مع العديد من اللمسات المعدنية، كما زودت بأزرار عمودية للتحكم بالتكييف و فتحات تهوية رفيعة، مع مقود جديد مسطح من الأعلى والأسفل، و شاشة عرض قابلة لإعادة الضبط قياس 12 إنش، و نظام صوتي من Bose، مع وجود لمسات من كربون فايبر عند طلب السيارة مع مقاعد GT2 ومقاعد Competition الرياضية.



ميكانيكيًا ستأتي كورفيت C8 بمحرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر بقوة 490 حصانا و495 حصانا عند طلبة رزمة الأداء Z51 و 637 نيوتن.متر من عزم الدوران ، متصل مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات تم تصميمه بالتعاون مع شركة TREMEC، و تتسارع إلى 96 كم/س خلال أقل من ثلاث ثواني عندما تكون مجهزة بحزمة الأداء Z51.



سعر شيفرولية كورفيت C8 ستنجراي 2020 سيبدأ من 60 ألف دولار أي ما يعادل 225 ألف ريال، وبذلك تعتبر أرخص سيارة رياضية بمحرك وسطي في العالم.