ثقافة أسيوط تواصل الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة له، وعقد بيت ثقافه منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "المولد النبوى الشريف" ألقاها الشيخ محمد هلال مدير وعظ منفلوط، تحدث عن مولد الرسول الكريم ونشأته الكريمة، كما أشار إلى معاملته صلى الله عليه لأهل بيته وللأطفال والجيران، مؤكدًا على ضرورة الاقتداء بسلوكه وخلقه الكريم.



اختتم قصر ثقافة أبوتيج بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بالفتح فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة "لا للعنف بين طلبة المدارس" شارك فيها أحمد محجوب مسئول خط نجدة الطفل بالجمعية، حيث شمل اليوم الأخير شرح وممارسة عملية لبعض أشكال التنمر وعرض نماذج فيديو برجكتور للطلبه المشاركين



عقد نادي الكتاب بقصر ثقافة أسيوط جلسته بعنوان "كتابًا قرأته"، وتبادل النقاش حول أفضل كتاب قرأه كل منهم مؤخرًا أو أفضل كتاب أثر فيه ويرغب في شرحه وتوضيحه لبقية الحضور، حتى تعم الاستفادة والمنفعة العامة للجميع، وقدم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة محاضرة بعنوان "المولد النبوي الشريف" ألقاها عبد الحي محروس، وتناول الحديث حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الاحتفالات الشعبية تبدأ منذ بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي ويكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد.