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أخبار العالم

اختناق العشرات في بريطانيا بسبب تسرب كيميائي | بالصور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:19 م
اختناق العشرات في
اختناق العشرات في بريطانيا
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وكالات
تعرض 57 شخصا في ميدستون بمدينة كينت البريطانية للاختناق، وسط اشتباه بوجود تسري كيميائي في الموقع.

وهرعت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة لإنقاذ المصابين الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن فريق من المتخصصين في مواجهة هذه الحوادث الكيميائية ورجال الإطفاء هرعو إلى موقع الحادث حيث شعر 57 شخصا بالأعراض.

وأعلنت مركز الإنقاذ والإطفاء في كينت أنها دفعت بخمس عربات إلى موقع الحادث بعد أن دقت صافرات الإنذار.
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