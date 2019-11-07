برلماني يطالب بإنشاء مجلس أعلى لإدارة الأزمات

تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، على مقترح المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن إيجاد وزارة لإدارة الأزمات والتنبؤ بها، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة لابد أن يكون وفق دراسة وأهداف محددة فضلا عن القدرة المالية لمخصصاتها بالموازنة العامة للدولة.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وجود وزارة لإدارة الأزمات والتنبؤ بها، أمر صعب لأن الوزارة ليست وزير فقط فهناك جهاز إداري وبدلات وانتقالات وحراسة وسيارات ومستشارين وغيره، وهذا فيه تكلفة كبيرة، في الوقت الذي نسعي فيه لتقليص عدد الوزارات وليس زيادتها.





وأضاف أن وجود وزارة لإدارة الأزمات والتنبؤ بها، تدخل هذه في عمل وإدارة كل الوزارات، كما أن المنوط بإدارة جميع الأزمات هو رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في وجود وزارة لإدارة الأزمات، فمن الأفضل تشكيل مجلس أعلى لإدارة الأزمات، على أن يترأسه رئيس الحكومة.





وكانبهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طالب بوزارة أزمات، تتوقع المشكلة وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسير للشائعات وحروب الجيل الرابع.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أمس.





وقال: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب، مؤكدا أن أي تطور اقتصادي أو محاولات إصلاحية بدون مواجهة الزيادة السكانية لن تكون لها أي جدوى.





وتساءل رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أين الإصلاح السياسي الذي أقره الدستور بضرورة وجود تعددية حزبية وسياسية وتداول سلمي للسلطة، قائلا: فين الكلام ده؟.





واستنكر النائب، غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى أنها لا تقوم بدورها في مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.





وقال أبو شقة: أين الحكومة من الشارع المصري، مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين.





وتابع:"فين الموظفين اللي بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس"، مؤكدا أن الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد.



