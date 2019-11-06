محمد خليل ناشئ الأهلي يجري عملية الرباط الصليبي

أجري محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.



وأوضح الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن إصابة خليل هي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مؤكدًا أن فترة غيابه عن الملاعب سوف تصل إلى ٩ أشهر.



من جانبه قال اللاعب إنه راضٍ بقضاء الله وأنه ليس حزينًا بسبب تعرضه لنفس الإصابة بعد أن لحقت به في الموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ولكن كانت في قدمه اليسرى وقتها.



تابع خليل قائلًا: “اللاعب المؤمن بالله لا يحزن من تعرضه لأي إصابة بل يكون لديه عزيمة تجعله يعود للملاعب أقوى مما كان عليه قبل الإصابة.. في المرة السابقة عدت من الإصابة بقوة كبيرة وظهرت بشكل جيد خلال المباريات التي شاركت بها ولكني تعرضت لها مرة أخرى وواثق من عودتي مجددًا وتقديم مستويات مميزة”.



وكان خليل قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريق ٢٠٠٠ أمام فريق المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأهلي ٧ – صفر.



