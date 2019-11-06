Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد خليل ناشئ الأهلي يجري عملية الرباط الصليبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أجري محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين أن إصابة خليل هي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مؤكدًا أن فترة غيابه عن الملاعب سوف تصل إلى ٩ أشهر.

من جانبه قال اللاعب إنه راضٍ بقضاء الله وأنه ليس حزينًا بسبب تعرضه لنفس الإصابة بعد أن لحقت به في الموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ولكن كانت في قدمه اليسرى وقتها.

تابع خليل قائلًا: “اللاعب المؤمن بالله لا يحزن من تعرضه لأي إصابة بل يكون لديه عزيمة تجعله يعود للملاعب أقوى مما كان عليه قبل الإصابة.. في المرة السابقة عدت من الإصابة بقوة كبيرة وظهرت بشكل جيد خلال المباريات التي شاركت بها ولكني تعرضت لها مرة أخرى وواثق من عودتي مجددًا وتقديم مستويات مميزة”.

وكان خليل قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريق ٢٠٠٠ أمام فريق المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأهلي ٧ – صفر.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لمهاجم أهلي 2003

ناشئ الأهلي يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

إصابة نجم الدراويش بالرباط الصليبي

إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

نجم الأهلي ليس الأخير .. الصليبي المكرر يضرب لاعبي الدوري المصري

الرباط الصليبي يضرب الدوري المصري.. تعرف على أبرز اللاعبين المصابين

ترشيحاتنا

4 أيام تقلبات جوية ينتظرها طقس القاهرة.. الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بالحرارة المرتفعة.. انخفاض مفاجئ بمعدل 10 درجات.. وأمطار غزيرة رعدية على البلاد حتى الأحد

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

قد تنهي حياتك.. خطورة إزالة شعر الأنف

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد