نقيب بيطريين البحر الاحمر: عمليات تعقيم للكلاب الضالة بدل قتلها

قال وحيد رفعت نقيب الاطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن الكلاب الضالة تشكل مشكلة كبيرة خاصة على السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى الجانب الاسلامي في التخلص منها، لأنها روح وقتلها حرام.



وأوضح رفعت، في تصريحات لصدي البلد، أنه بالفعل تم عمل ايواءات للكلاب الضالة والاليفه منها، مضيفًا أن الكلاب الضالة يتم لها عملية تعقيم، وبالتالي تهدأ تماما وفي حالة الهياج لا تكن سامه او المصاب بالعقر يأخذ حقنا، لانه تأخذ جميع التحصينات بالإضافة الي تعليق حلقه باذنيها بها جميع المعلومات عنها.



وأوضح النقيب الفرعي، ان مدير الطب البيطري بالمحافظة، اوقف التصريحات الخاصة لعمل الايواء للكلاب والقطط، علي الرغم من وجود اكثر من 3 الاف كلب مسجل.



وتقدم النائب احمد السجيني بإنشاء مراكز متخصصة للتخلص الرحيم من الكلاب بكل وحدة محلية.. تختص بجمع الكلاب الضالة ثم تطعيمها وتعقيمها تحت إشراف علمي دون تعذيب ومبني على رؤية للبيئة، ثم توفير الرعاية لها بغرض إعادة طرحها وبيع السلالات الجيدة منها.