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أخبار البلد

اليوم.. صرف معاشات نوفمبر من البنوك بدلا من الأحد القادم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على البنوك بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر، وذلك لما يزيد على 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه ، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف. 

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم. 

الجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية.

بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها.
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