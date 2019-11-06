سامسونج تصدم جمهورها بـ إلغاء ميزة أساسية من التليفزيونات الذكية السابقة

لن يستطيع بعض مستخدمي أجهزة التليفزيون الذكية "samsung smart" تشغيل الأفلام والمسلسلات من شبكة "نتفلكس - netflix" بدءا من الشهر المقبل.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أعلنت شركة سامسونج في بيان لها عبر الإنترنت، أن أي شخص لديه طراز قديم من تليفزيونات سامسونج ولا يزال يرغب في استخدام شبكة نتفلكس فسيحتاج إلى شراء جهاز جديد بسبب فرض سامسونج لبعض القيود التقنية على الطرز القديمة من إصداراتها.



وستتوقف بعض الأجهزة عن تشغيل نتفلكس عليها بدءا من الاول من ديسمبر القادم، ولم تحدد سامسونج باقي الشبكات التي لن يتم دعمها على الأجهزة الذكية القديمة.



وحددت سامسونج الأجهزة التي ستتوقف عن دعم نتفلكس من خلال البيان، حيث قالت في بيان لها: "طالما لديك أحد الأجهزة المدعومة مثل وحدة التحكم في الألعاب أو مشغل الوسائط أو جهاز فك التشفير فبإمكانك الاستمرار في المشاهدة".