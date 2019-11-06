تراجع الدولار وانخفاض الأسعار.. "النواب" يوضح نتائج ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي شيء مبشر ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وتعافيه إلى درجة كبيرة، بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، خلال السنوات الماضية.



وأرجع النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مجموع من الأسباب، على رأسها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بعد تحرير سعر الصرف، وعدم وجود أكثر من سعر في السوق، إلى جانب استقرار الأخير، وذلك بدلًا من قيامهم بتغييره بالخارج أو الاحتفاظ به.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي أيضًا، هو ارتفاع دخل السياحة لـ 12.7 مليار جنيه، وذلك لأول مرة منذ 2010.



وأشار حسن السيد إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤدي بالكاد إلى استمرار تراجع سعر الدولار، مما ينعكس على أسعار السلع الاستراتيجية بقدر كبير.



وأكد عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الاستقرار النقدي أدت أيضًا لارتفاع الاحتياط النقدي، لافتًا إلى أن ذلك يعطي قوة للاقتصاد القومي، وطمأنة بشأن قدرته على سداد الديون، وتدبير الاحتياجات الاستراتيجية.



وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار .



وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.



وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.



وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.