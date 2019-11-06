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حوادث

السجن 7 سنوات لسائح أستوني قتل والدته بالغردقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:00 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود زاهر الحسيني وعضوية المستشارين طلعت جودت وخالد فاروق عرفة وأمانة سر عبدالله محمد وعبدالناصر عبده ومحمد الشاطر، بالسجن ٧ سنوات لسائح أستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل إحدى القرى السياحية بالغردقة، وذلك بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالكشف على قواه العقلية.

كان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة سائح استوني الجنسية لمحكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة بعد أن اكدت التحريات صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة بإشراف المستشار نبيل أبوزينة في الواقعة، أن جريمة القتل وقعت داخل حمام غرفة إحدى القرى السياحية الشهيرة جنوب الغردقة بعد قيام السائح بقتل والدته، وذلك بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي برأسها ومصرعها داخل حمام غرفة القرية السياحية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم والمجني عليها والدته وصلا للغردقة ضمن فوج سياحي لقضاء إجازة سياحية ويقيمان دخل غرف بقرية سياحية جنوب الغردقة، وأن المتهم منذ وصوله للقرية السياحية يتناول الخمور، وقبل ارتكابه للواقعة كان في حالة سكر وحدثت مشادة كلامية مع والدته لتعنيفها له المستمر بسبب تكرار شرب الخمور مما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي بالرأس ونزيف، وحاولت الاستغاثة بالاختباء داخل حمام الغرفة إلا أن المتهم قام باغلاق باب غرفة الحمام وواصل التعدي على والدته ولفظت أنفاسها الأخيرة ولقيت مصرعها، حيث اكتشفت إدارة القرية الواقعة وأخطرت شرطة السياحة والمباحث الجنائية، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم من مواليد 1992 وتعود على تناول الخمور، وأن المجني عليها من مواليد 1968 وأن السائحين بالغرف المجاورة للغرفة التي شهدت الجريمة سمعوا أصوات استغاثة من المجني عليها، وأن طبيب القرية وجد الضحية قد لفظت أنفاسها الأخيرة وغارقة في دمائها داخل بانيو حمام الغرفة، وألقت الشرطة القبض على السائح المتهم وتحرير محضر بالواقعة.
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