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رياضة

تعادل يوفنتوس ولوكوموتيف 1-1 في الشوط الأول بـ أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:55 م
هدف رامزي في لوكوموتيف
هدف رامزي في لوكوموتيف
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي لوكوموتيف ويوفنتوس بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب لوكموتيف ستاديون فى الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق رامزي بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة عن طريق رونالدو ليخطئ حارس المرمي فى إمساكها وتمر من تحت قدميه ويكملها رامزي.

وأدرك فريق لوكوموتيف هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق ميرانشوك من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

ويتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، متساويًا مع اتليتكو مدريد بفارق الأهداف ، وجاء لوكوموتيف فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ويحتل باير ليفركوزن فى المرتبة الأخيرة دون نقاط.
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