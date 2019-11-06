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برلمان

القليوبية بلا أمية وحل مشاكل البسطاء.. أبرز فعاليات حزب صوت الشعب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:00 م
حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
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حسن رضوان
نظم حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي عدة فعاليات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا إن الحزب أطلق حملة جديدة تحت عنوان "القليوبية بلا أمية" بإشراف رشا عبد القادر عضو الهيئة العليا ومديرة العلاقات العامة للحزب، حيث لاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة الذين يبدأون اول الامتحانات للحصول على شهادة محو الأمية يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في الشارع.

وأضاف طوالة أن أمانة بني سويف بإشراف المهندس سيد الأمين، امين عام المحافظة أطلقت برنامجا طموحا لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الأماكن السياحية والأثرية.

وأشار إلى أن أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون امين عام الحزب بالمحافظة، قررت إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع القوى السياسية والمجتمع المدني لرصد مشاكل المواطن الأسواني في القرى والنجوع وحلها مع المسئولين حرصا من الحزب على أن يكون همزة الوصل بين رجل الشارع البسيط والمسئول.
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