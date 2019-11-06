في عيد ميلادها .. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون

تختار الممثلة الامريكية إيما ستون، استايلات متنوعة وأنيقة حيث ترتدي الاسود في المناسبات المهمة نتيجة لتعبيره عن الفخامة والاناقة.



وتظهر إيما ستون، بالكاجوال والسهرة لابراز جمال إطلالتها، وتعتمد على لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها.



ولا تتكلف إيما ستون في اقتناء الإكسسوارات بل تكتفي بما يناسب ملابسها، وتنال إطلالاتها اعجاب الكثير من متابعيها.



واليكم 10 إطلالات توضح أناقة إيما ستون...