نقابة المحامين فى أسبوع.. الإعلان عن موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاش.. وتستقبل وفدا من مجلس القضاء الصيني.. وتجهيز غرفة لـ الأعضاء بـ نيابة أمن الدولة

المحامين تعقد جمعية عمومية لزيادة المعاش واعتماد الميزانية فى 25 نوفمبر المقبل

وتستقبل وفدا من مجلس القضاء الصيني

وسامح عاشور يعتمد اتحاد حماة القانون

ويعلن تجهيز غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة





شهد نقابة المحامين عددا من الأحداث المهمة خلال الأيام القليلة الماضية كان أبرزها، تجهيز غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة، الإعلان عن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاش واعتماد الميزانية فى 25 نوفمبر المقبل .





حيث قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤهلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019.





وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا ، بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.





وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.









كما استقبلت نقابة المحامين، الإثنين الماضى ، وفدا من مجلس القضاء الصيني، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لبحث أوجه التعاون والمعرفة وتبادل الخبرات.





وكلف النقيب العام سامح عاشور، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، وسيد عبد الغني، وراشد الجندي أعضاء مجلس النقابة العامة، لاستقبال الوفد، وبحث أوجه التعاون المختلفة.





وصرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن الوفد تكون من ٦ قضاة بمختلف درجات المحاكم الصينية، وأن اللقاء يأتي ضمن برنامج الوفد الصيني بمصر بعد زيارته وزارة العدل، ونادي القضاة المصري.





وتطرق اللقاء إلى اطلاع الجانبين على أنظمة نقابة المحامين في مصر ونظيرتها الصينية، وكذلك نظام القضاء في كلا البلدين، وكيفية عملية إجراء الانتخابات، وعدد أعضاء المجالس بالنقابات، ومناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتقديم دورات تدريبية مشتركة.





والتقى سامح عاشور نقيب المحامين، فى اليوم ذاته ، عددا من شباب المحامين، مؤسسي اتحاد "حماة القانون"، في إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة، برئاسة صبري محمد، ومحمود سامي المحاميان، وحضور أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة.





واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، كيان “اتحاد حماة القانون”، الذي يهدف لمساعدة الشباب، ونشر التوعية والثقافة القانونية، وتوصيل صوت الشباب، ونشر الوعي والتثقيف القانوني، وتقديم الخبرة العملية، عن طريق إقامة الندوات التي يحاضر فيها كبار المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات، تحت إشراف الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة.





وجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.





من جانبهم ثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، في العمل العام، وقضايا الوطن العربي، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.





تكما تواصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، مع سامح عاشور نقيب المحامين، وأبلغه بالانتهاء، من تجهيز وتأثيث غرفة المحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا.





كما أرسل النائب العام صور الغرفة لـ "عاشور"، مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام المحامين المتواجدين بمقر نيابة أمن الدولة العليا للحضور مع موكليهم، وذلك ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.



