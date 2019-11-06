توقفوا عن التشدد.. تعليق تامر أمين على الاحتفال بالمولد النبوي .. فيديو

قال تامر أمين، إن الاحتفال بمولد النبي ليس مقتصرا على الأعياد الدينية والمناسبات بل يجب أن يكون دائم لافتًا إلى أن سيرة النبي وحب النبي والاقتداء بالنبي والإلتزام بسلوك وتعليمات النبي فرض على المسلم طوال أيام حياته.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن حب الرسول يكون نابعا من تقليد الرسول واتباع سنته والعمل بها وليس فقط الصلاة على الرسول "صلى الله عليه وسلم"، مشيرًا إلى أن البعض لديه " شيزوفرينيا" وهي المحاولة في إظهار أنهم مسلمون في الشكل الخارجي فقط و التشدد في باقي العبادات ولكن المضمون في المعاملات التي أشار إليها الرسول وأن 95% من الإسلام في التعاملات.



وتابع ان الإمام محمد عبده بعد سفره إلى فرنسا في نصف القرن الماضي و سؤاله عن أحوال فرنسا رد قائلًا تركت مسلمين بلا إسلام وذهبت إلى إسلام بلا مسلمين".



وأشار تامر امين إلى أن البعض متشدد إلى الإسلام دون تطبيق أي تعاليم من القرآن أو السنة، مشددا على أن هناك ازدواجية في التعامل مع الدين الإسلامي قولًا وليس فعلًا.

