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برلمان

أبوشقة يلتقي أعضاء وفد الجيزة ضمن مبادرة "الوفد مع الوفديين".. اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:39 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
يلتقي المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، أعضاء حزب الوفد بلجنة الوفد في محافظة الجيزة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب بعنوان "الوفد مع الوفديين"، والتي تتضمن لقاءات مباشرة بين رئيس الحزب، وجموع الوفديين في كل محافظة من محافظات مصر على حدة.

وقال "أبوشقة" إن لقاء الوفديين في محافظة الجيزة يتم حسب الترتيب الآتي: حي جنوب (مركز الجيزة، قسم الجيزة، مركز البدرشين، مركز العياط، مدينة أبوالنمرس، مركز اطفيح، مدينة الحوامدية)، حي شمال (قسم إمبابة، مركز الوراق، مركز أوسيم، منشأة القناطر)، ثم (قسم العمرانية، قسم بولاق، قسم الهرم، قسم الدقي، قسم أول 6 أكتوبر، قسم ثاني 6 أكتوبر، قسم الشيخ زايد).

وشدد رئيس الوفد على ضرورة حضور جميع الوفديين لكل من يحمل عضوية حزب الوفد من أبناء محافظة الجيزة، بهدف حل كل المشكلات الجماهيرية بالمحافظة، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".
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