دنديل تفوز على الفشن بنهائي دوري مستقبل وطن في بني سويف.. صور



وأكد "العمدة " أن الرياضة لم تعد وسيلة ترفيه في مقامها الأول والأخير، ولكنها أصبحت أسلوب حياة وعنوانًا للمجتمعات الراقية، ووسيلة لتقارب الشعوب وبث الروح الرياضية وتقبل الآخر، بالإضافة إلى أنها وسيلة للأمم التي تدافع بها عن شعوبها.



وأشار إلى أنه انطلاقا من كل ما سبق جاء اهتمام "مستقبل وطن" بالرياضة، برئاسة النائب أشرف رشاد أمين عام الحزب من خلال السعي قدمًا لترسيخ الاهتمام بها في جميع المحافظات، حيث أصبحت عنوانًا للحزب، بإطلاق دوري مستقبل وطن.



ومن جانبها أكدت النائبة الشابة نهي الحميلي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب يهدف من وراء هذا الدوري دعوة الشباب لممارسة الرياضة والبعد عن المخدرات والإدمان وزيادة الإنتاج والاندماج في الحياة السياسية واستيعاب طاقات الشباب، مشيرًة إلى أن جميع المشاركين أعربوا عن سعادتهم لتلك المشاركة الشبابية الكبيرة واهتمام قيادات الحزب من النواب بالشباب.



ومن جانبه أكد الحكم الدولي توني عثمان أمين لجنة العمال بالحزب يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب وتعزيزا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة، وإتاحة الفرص للموهوبين كرويًا في تغيير حياتهم للأفضل.



وفي ختام الحفل، قام أمين الحزب، وقيادات الحزب بالمحافظة من النواب ، بتسليم الدرع للفريق الفائز بالمركز الأول، وجوائز مالية وميداليات، للمركز الثانى والثالث والرابع.



شهد النائب حسام العمدة ، أمين حزب مستقبل وطن، ببني سويف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فعاليات نهائى دورى مستقبل وطن، الموسم الثانى لكرة القدم، على مستوى محافظة بني سويف ، بمشاركة فريقى الفشن وناصر "دنديل" ، وذلك بحضور النائب مجدي بيومي عضو الأمانة المركزية بالحزب وأعضاء مجلس النواب قيادات الحزب بالمحافظة عبدالله علي مبروك ونهي الحميلي وميرفت ميشيل.كما شارك بالحضور في ختام الدورى أحمد مجدي بيومي عضو الأمانة المركزية بالحزب ومني عبدالله أمين التنظيم ، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والحكم الدولي توني عثمان أمين لجنة العمال الذي أدار اللقاء إذاعيا وتحكيميا .جاء ذلك في ذلك احتفالية كبرى، بالصالة المغطاة بمدينة بني سويف انتهت المباراة النهائية، بفوز فريق ناصر بهدف نظيف مقابل لا شئ للفشن .وفي كلمته أكد النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة أن الحزب عازم على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لاستمرار الأنشطة والفعاليات المجتمعية بجميع قري ومراكز المحافظة.