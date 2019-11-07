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توك شو

مراد وهبة: رفضنا حركة التنوير الأوروبية أيام نابليون بحجة إنه استعمار فرنسي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
تحدث الفيلسوف مراد وهبة، عن الاستعمار الفرنسي لمصر بقيادة نابليون بونابرت، وقال إن نابليون كان من إفراز الثورة الفرنسية التي حدثت في أوروبا، مضيفًا :" نابليون دخل في الديكتاتورية وأشياء أخرى من هذا القبيل ولكن ده مش مهم عندي، المهم عندي إن فكره تنويري ولا تقليدي، واتضح أن فكره تنويري".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرا"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه أثناء الاستعمار الفرنسي لمصر كان المسار الفكري في مصر لا يتفق مع مسيرة الحضارة بشكل عام بل كان معادي لها، بينما جاء نابليون بفكر تنويري، ولكن رفض الشعب المصري هذا الفكر بحجة أنه استعمار فرنسي.

وتابع :" كان فيه انتعاش فكري وتنوير في الحضارة الأوروبية أيام الاحتلال الفرنسي لمصر، بس احنا رفضناها بحجة الاستعمار، بس أحنا اللي وصلنا نفسنا لكده، مش عارفين نستثمر طاقتنا فالناس اللي بره قالوا نيجي نستثمرها، البلد بتاعتنا كانت صفت كل الطاقات الابداعية اللي فيها بقى فيه كسل عقلي، الناس بره قالوا نيجي ننشطها".
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