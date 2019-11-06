بفستان اسود.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في آخر إطلالتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وهو ما عبر متابعيها على صورتها عبر تعليقاتهم.



وظهرت ياسمين صبري بفستان اسود، ليس بالقصير ولا بالطويل، ، وبأيدى مصففة الشعر حنان اشرف قامت بترك شعر ياسمين صبري منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وغير متكلفة.



واختارت خبيرة التجميل نورا ان تبرز جمال ملامح ياسمين صبري، وذلك بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه.



فيما أكملت ياسمين صبري إطلالتها بإرتداء بعض ساعة يد باللون الفضي، مع اختيار حذاء باللون الأسود اللامع، وإلبكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..