الحاجة نظيرة تناشد أهل الخير مساعدتها في مصاريف علاجها

كتبت الحاجة نظيرة، البالغة من العمر 72 عاما، وتقيم 42 عزبة أولاد علام بالدقي، رسالة بخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها من مصاعب الحياة .





وتقول في رسالتها : "أعيش في غرفة وبعد زواج أبنائي، ولم يبق معى غير ابنى الصغير وزوجته واولاده، وهو يعمل أرزقى على الله، وتزداد عليه مصاريف الحياة ولديه من الأبناء ثلاثة في مراحل تعليمية مختلفة".





وتضيف: "عندى سكر وضغط ومش بقدر أقوم من مكاني، وكل ما أتمناه أن يتكفل فاعل خير بعلاجى وبمساعدة مالية".





للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٠٤٤٢٣٢٣



