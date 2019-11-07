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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

الحاجة نظيرة تناشد أهل الخير مساعدتها في مصاريف علاجها

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
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وسام مختار
كتبت الحاجة نظيرة، البالغة من العمر 72 عاما، وتقيم 42 عزبة أولاد علام بالدقي، رسالة بخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها من مصاعب الحياة .

وتقول في رسالتها : "أعيش في غرفة وبعد زواج أبنائي، ولم يبق معى غير ابنى الصغير وزوجته واولاده، وهو يعمل أرزقى على الله، وتزداد عليه مصاريف الحياة ولديه من الأبناء ثلاثة في مراحل تعليمية مختلفة".

وتضيف: "عندى سكر وضغط ومش بقدر أقوم من مكاني، وكل ما أتمناه أن يتكفل فاعل خير بعلاجى وبمساعدة مالية".

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٠٤٤٢٣٢٣

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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