Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء التصويت وإعلان الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس.. اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
تنطلق اليوم الخميس أعمال انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس من التصويت والانتخاب وإعلان الفائزين بكل كلية بعد أن تم فتح باب الترشح 30 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الجامعة الكشوف النهائية لأسماء الطلاب المشاركين فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي الجديد، حيث أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح باجمالى ١١٠٥ طلاب بمختلف كليات الجامعة، وذلك بعد انتهاء فحص الطعون المقدمة على ٢٢٣ مرشحا تم قبول ١٧١ طعنا و رفض ٥٢ طعنا.

وانتهت الدعاية الإنتخابية أمس على أن يبدأ الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الخميس الموافق ٧ من نوفمبر الجارى، ويستمر الاقتراع حتى الخامسة مساء بإدارات رعاية الشباب بالكليات، ويتم الفرز وإعلان النتائج لتكون إنتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق ١١ نوفمبر بالكليات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويكون الثلاثاء الموافق ١٢ من نوفمبر جولة إنتخاب الأمناء و الأمناء المساعدين على مستوى الكليات و يليها الأربعاء ١٣ نوفمبر انتخاب رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحادات الكليات لينتخب الخميس الموافق ١٤ من نوفمبر اتحاد طلاب الجامعة المكون من أمناء اللجان و مساعدين الأمناء ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و اشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

منفذ عملية الطعن في جرش غير أردني وبائع متجول .. صورة

ولاية رابعة.. إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا لـ الإمارات

أزمة وعدت.. نهاية أزمة كوبري لاعب الأهلي لنجم الزمالك في كرة السلة.. تفاصيل

تراجع الدولار وانخفاض الأسعار.. "النواب" يوضح نتائج ارتفاع الاحتياطي النقدي

إصرار وعزيمة.. أيمن الشعشاعي يفقد 72 كيلو من وزنه.. تفاصيل

قطر تهين أردوغان: إرهابي خسيس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو