بدء التصويت وإعلان الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس أعمال انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس من التصويت والانتخاب وإعلان الفائزين بكل كلية بعد أن تم فتح باب الترشح 30 أكتوبر الماضي.





وأعلنت الجامعة الكشوف النهائية لأسماء الطلاب المشاركين فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي الجديد، حيث أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح باجمالى ١١٠٥ طلاب بمختلف كليات الجامعة، وذلك بعد انتهاء فحص الطعون المقدمة على ٢٢٣ مرشحا تم قبول ١٧١ طعنا و رفض ٥٢ طعنا.





وانتهت الدعاية الإنتخابية أمس على أن يبدأ الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الخميس الموافق ٧ من نوفمبر الجارى، ويستمر الاقتراع حتى الخامسة مساء بإدارات رعاية الشباب بالكليات، ويتم الفرز وإعلان النتائج لتكون إنتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق ١١ نوفمبر بالكليات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويكون الثلاثاء الموافق ١٢ من نوفمبر جولة إنتخاب الأمناء و الأمناء المساعدين على مستوى الكليات و يليها الأربعاء ١٣ نوفمبر انتخاب رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحادات الكليات لينتخب الخميس الموافق ١٤ من نوفمبر اتحاد طلاب الجامعة المكون من أمناء اللجان و مساعدين الأمناء ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و اشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.