مواطن لـ وزارة الإسكان: بحلم بشقة تأوي أسرتي

أحلام البسطاء بسيطة مثلهم، وحلم علاء جمعة، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي يأمل في الحصول على شقة سكنية تؤويه هو وأسرته، بدلًا من حجرة في بدروم العمارة لا تصلح للسكن الآدمي.





ويقول فى رسالته من خلال شكاوى "صدى البلد": أعيش مع أسرتي من سنوات طويلة بـ بدروم العمارة التي لا تصلح أن تكون سكنا آدميا؛ في الشتاء نواجه الرطوبة والبرد القارس، وفي الصيف الحر لا يمكننا التنفس داخلها .





ويضيف: أنا مريض بانزلاق غضروفي في الفقرة الرابعة والخامسة، ولدى ثلاث بنات، وزوجتي تعاني من مرض الزهايمر .





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