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حوادث

ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت إدارة مرور الدقهلية برئاسة العميد ممدوح الحصى، مدير الادارة حملة مكبرة لإعادة الانضباط المرورى بشوارع المنصورة للقضاء على ظاهرة انتشار التوك توك بمدينة المنصورة بناء على توجيهات اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية.

فيما أسفرت مجهودات الحملة التي ترأسها العميد ممدوح الحصى وبمشاركة العقيد إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، المقدم الدكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والرائد أحمد النجار، النقيب ايمن خضر، الملازم أول أحمد رمزى، الملازم أول عمرو وائل عن سحب ١١٤ رخصة تسيير، وتصالح فوري بمبلغ يقرب من ٥٤٦٥٠ ألف جنيه و٢٥ إزالة ملصقات وزجاج فاميه، 33 عدم صلاحية أنوار، 8 طمس لوحات معدنية.

كما اسفرت جهود الحملة ايضا عن ضبط ٣٥ توك توك و١٦ دراجة دراجة بخارية وتم تحرير ١٨٦ مخالفة غيابية.
ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة
ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة
ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة
ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة
ضبط عشرات المخالفات في حملة مرورية بشوارع مدينة المنصورة
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