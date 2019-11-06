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توك شو

أولى حلقات «لدينا حكايات أخرى» على النهار غدا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
تبدأ قناة «النهار» غدًا الخميس عرض برنامج «لدينا حكايات أخري» الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، وهو برنامج اجتماعي ثقافي يناقش قضايا المجتمع .

والبرنامج هو الجزء الثاني من البرنامج الأول الذي حمل نفس العنوان وقدمته أماني القصاص قبل يناير 2011، واستضافت خلاله أهم رموز السياسة والاقتصاد والاجتماع فى مصر وصانعي القرار فى المراحل المختلفة بين ثورتي 1919 و ثورة يناير .

وأكدت الإعلامية أماني القصاص أن البرنامج يتناول المفردات المصرية بشكل عام، ويحرص على أن يكون الضيف ذا صلة تضيف للفكرة وليس مجرد متحدث من بعيد خاصة أن الموضوعات تحمل بعدا تاريخيا وتراثيا وثقافيا .

وتتناول الحلقة الأولى المدرسة المصرية لقراءة القرآن الكريم وخصائصها وأسباب تميزها، وحوار خاص مع الشيخ محمود الشحات أنور الذي يطلق عليه قارئ العالم الأول فى أوروبا .

كما تحمل الحلقة مفاجآت للشيخ محمود الشحات عن رأيه فى الحب وفكرة تعدد الزوجات وهل يوافق أن يجد قارئة سيدة للقرآن الكريم تقرأ آياته على الملأ .. كما تشمل الحلقة العديد من المحاور المتميزة للقراءة المصرية وارتباط ذلك بأصول الترتيل والمقامات الموسيقية .
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