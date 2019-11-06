ليلة مصرية خلال انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة

نظمت وزارة السياحة ليلة مصرية بمقر السفارة المصرية في لندن، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال انعقاد فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "World Travel Mark"، التي انطلقت أمس الأول في لندن وتستمر حتى اليوم.



وشارك في حضور الحفل لفيف من الشخصيات السياسية في الحكومة والبرلمان الإنجليزي، ورؤساء بعض المنظمات الدولية، ومنها المجلس الدولي للسياحة والسفر، ورؤساء كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وعدد من الشخصيات العامة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من رؤساء الغرف السياحية ورؤساء كبرى شركات السياحة المصرية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة البريطانية.



ومن جهتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في كلمتها خلال الحفل، أهمية مشاركة مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، نوهة بأن هذا القرار يعود إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والبريطانية، كما أنه يؤكد علي الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.



ووجهت الشكر لمنظمي الرحلات والقطاع الخاص على تعاونهم مع الوزارة وعلى جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة.



واستعرضت محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تم إطلاقه من البرلمان المصري كإطار للسياسات العامة، ويتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة، وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع.



وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا للهدف الأشمل وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي تتضمن محاوره العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة.



ولفتت المشاط إلى قيام وزارة السياحة بإصدار تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في سبتمبر الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي في نوفمبر 2018 كما لفتت إلى النتائج الإيجابية للتطور الذي شهده قطاع السياحة المصري، والتي انعكست أيضا على الإيرادات الدولارية من السياحة في ميزان المدفوعات.



أظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة وصلت لأعلى مستويات لها في تاريخ مصر مسجلة 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بزيادة 28% عن العام السابق.



ونوهت بأن تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة انعكس علي التقارير الإيجابية والإشادات الدولية بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة المصري، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، كما تقدمت 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74؛ وذلك وفقا للتقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report)، الذي صدر في سبتمبر 2019.



كما جاءت مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا، في التقرير الذي نشرته "Bloom Consulting - بلوم للاستشارات"، المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول "العلامة التجارية للدول" في سبتمبر 2019، حيث احتلت مصر المركز الأول، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.



وخلال الحفل، تم عرض الفيلم الترويجي لحملة "People to People"، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، ولاقي إعجاب الحضور وفي هذا الصدد، أشارت المشاط إلي اختيار منظمة السياحة العالمية لهذا الفيلم كأفضل فيلم ترويجي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة، والتي عقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.



أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال الليلة المصرية التي نظمتها الوزارة بمقر السفارة المصرية في لندن، حرص الوزارة علي التسويق للمقاصد السياحية المصرية بصورة معاصرة وأكثر حداثة، وذلك من خلال تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر.



مشيرة إلى إعلان الوزارة في سبتمبر الماضي عن تعاقدها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



وأوضحت أن هذه المؤسسات تشمل: شركة "Beautiful Destination" العالمية، وشبكة "CNN" العالمية التي كانت وزارة السياحة قد أعلنت عن تفاصيل شراكتها في مايو الماضي، وشركة "Ctrip" الصينية، ومؤسسة "Discovery" العالمية، ومجموعة "Expedia" العالمية، وشركة "Isobar".



وقالت المشاط "إنه إدراكا من الوزارة لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهم الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم، فقد قامت الوزارة بدعوة واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في السياحة والسفر من مختلف قارات العالم في زيارة إلى مصر لمدة أسبوع لنشر الصور والكتابة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والتي يتابعها الملايين، وذلك خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام".



وتحدثت عن المتحف المصري الكبير الذي سيكون هدية مصر للعالم، مشددة على أن الترويج لافتتاح هذا المتحف في 2020 هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، لافتة إلى حرص الوزارة على الترويج له في كافة المعارض السياحية والفعاليات الدولية التي تشارك فيها الوزارة.



واختتمت وزيرة السياحة، كلمتها، بدعوة الحضور لزيارة مصر والاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى زيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه عام 2020.



ومن جهتهم، أعرب منظمو الرحلات وشركات السياحة المشاركين في الحفل عن سعادتهم بالعودة القوية للسياحة المصرية كما أظهرت البيانات الأخيرة عن تسجيل أعلي إيرادات سياحية في تاريخ مصر، وأكدوا أن زيادة حجم أعمالهم في مصر في الوقت الحالي يعتبر فرصة مهمة.



خاصةً مع رفع الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيدين بالتوجه المختلف من قبل وزارة السياحة في الترويج لمصر ومقاصدها المتعددة.