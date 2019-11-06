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انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 30 لـ 40%

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:34 م
الدواجن
الدواجن
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف،إن هناك انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن، موضحًا ان الجميع من المواطنين يشعر بذلك.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن هذا الانخفاض يتراوح بين 30 لـ 40%.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن، أسعار الدواجن مستقرة بعد عيد الأضحى، مؤكدًا أن التربية الريفية أرتفعت فى الفترة الأخيرة ولذلك انخفضت أسعار الدواجن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن السعر مناسب للمواطن، ولكن غير مناسب للمنتج، لأن تكلفة المنتج ترتفع من خلال ارتفاع أسعار الأعلاف، و الأشياء المستخدمة للتدفئة، وغيرها.

وأوضح أن الدولة تسعي لتصدير الدواجن للخارج، وأن خطة موضوعة لـ 2020.
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