جمعة: جمَّل الله فم النبي وجعل أسنانه بيضاء نقيةً فيها انفراج دقيق

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن من كمالِ خِلقة سيدِنا رسول الله ﷺ أن جمَّل الله تعالىٰ فمَهُ وأسنانَهُ ﷺ فجعلها بيضاءَ نقيةً، لها بريقٌ مع تحديد فيها، وأضفىٰ عليها جمالًا انفراجٌ دقيقٌ بينها، فإذا تكلم رُئِيَ كأنَّ النورَ يخرج من فمه ﷺ؛ فعَن سيدِنا ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ» أخرجه الترمذي في الشمائل.(دَوَامُ تبسُّمِهِ وبِشْره وبشاشةِ وجهِهِ ﷺ).



وأوضح عبر فيسبوك: كان سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ يستقبلُ الناسَ بوجهٍ طليقٍ، وصَدْرٍ رحْبٍ، حتى لَيُخَيَّلُ إلىٰ كلِّ صحابيٍّ أَنَّهُ أقربُ الناسِ إليه، وأنه أحبُّ الناسِ إلىٰ قلبه، فقد وسِع بِبِشره الناسَ جميعًا؛ فقد قَالَ سيدُنا الْحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ» أخرجه الترمذي في الشمائل.



وعَنْ سيدِنا جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما قَالَ: «مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ» متفق عليه. وعَنْ سيدِنا عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» أخرجه الترمذي.