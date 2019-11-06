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محافظات

مكافأة نصف شهر.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الحميات.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:23 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
فاجأ مساء اليوم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مستشفى الحميات،متابعا مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى،حيث بدأ بتفقد قسم الطوارئ،متجولا بالأقسام الطبية، ومستفسرا من المرضى عن مستوى الخدمة العلاجية والطبية، ومستوضحًا من الطاقم الطبي عن بعض الحالات المرضية ، مناقشا معهم ملفاتهم الصحية.

وفي وحدة الغسيل الكلوي ، تفقد محافظ بني سويف كل المرضى الذين يتلقون الخدمة الطبية على ماكينات الغسيل ، ولم يقتصر الأمر على الاستفسار من المرضي عن حالاتهم المرضية وإنما تطرق أيضا لظروفهم المعيشية.

ووجه مكتبه بالتواصل مع بعض الحالات التي تعاني من ظروف معيشية لدعمها وتلبية متطلباتها الحياتية في إطار المتاح من إمكانات وبما يلبي متطلبات الحياة الكريمة . 

وأثنى محافظ بني سويف على الطاقم الطبي ( أطباء وتمريض ) لتواجدهم وقيامهم بالخدمة الطبية بالشكل المطلوب ، مؤكدا على أن الطب مهنة الإنسانية في المقام الأول ،وواجب إنساني قبل أن يكون وظيفة أو مهنة ،مشددا على أن صحة المواطن خط أحمر ، وأنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الشأن ، و سيفاجئ كل المنشآت الصحية مساءا وصباحا ).

وأمر المحافظ بصرف مكافأة نصف شهر للطاقم الطبي بالمستشفى لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد،وتشجيع المتميز ليحتذي بهم كل العاملين بالمجال الصحي في كل مستشفيات المحافظة .

وأشار المحافظ الى جهود الدولة المستمرة وأنها تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ،وذلك رغم التحديات التي تواجه القطاع الذي يتطلب التكاتف وحشد كافة الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضع في أولوياتها المواطن البسيط وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة . 
مكافأة نصف شهر.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الحميات.. صور
مكافأة نصف شهر.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الحميات.. صور
مكافأة نصف شهر.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الحميات.. صور
مكافأة نصف شهر.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الحميات.. صور
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