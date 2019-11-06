حركات الذراعين لبراعم سباحة الفراشة.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

ناقشت لجنة الإشراف بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد عبد الرازق فتحى البراشى المعيد بقسم علوم الحركة الرياضية والتى بعنوان " تأثير برنامج بدلالة مؤشرات كينماتيكية على تعلم حركات الذراعين للبراعم في سباحة الفراشة" .





وضمت اللجنة كلا من الدكتور محمد غيده أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بـ تربية رياضية المنصورة والدكتور محمد فتحى البحراوى أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بتربية رياضية المنصورة والدكتور أحمد سمير يوسف مدرس بقسم علوم الحركة بتربية رياضية المنصورة.





وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة هويدا على السعدنى أستاذ تدريب السباحة بقسم الرياضيات المائية بكلية تربية رياضية طنطا "رئيسا ومناقشا " والدكتور محمد يحيى غيده أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بـ تربية رياضية المنصورة " مناقشا ومشرفا " والدكتور محمد فتحى البحراوى أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس ـ بتربية رياضية المنصورة "مناقشا ومشرفا " والدكتور حسام حسين عبد الحكيم أستاذ مساعد الميكانيكا الحيوية بقسم علوم الحركة بتربية رياضية المنصورة "مناقشا " والتى منحته درجة الماجستير.





فيما أكد الباحث ان البحث يهدف إلى التعرف على تأثير برنامج تعليمى باستخدام المؤشرات الكينماتيكيه على تعلم سباحة الفراشة للمبتدئين وذلك عن طريق بناء برنامج تعليمى بدلالة المؤشرات الكينماتيكية لتعلم سباحة الفراشة للمبتدئين .



