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أخبار البلد

أمين المواطنة بحزب حماة الوطن: المنطقة العربية تحتاج إلى برامج برؤية تعليم جديدة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت مرثا محروس، أمين المواطنة بحزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقدته جامعة الدول العربية في نسخته الثالثة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2019، باعتباره واحدًا من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة العربية التي تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام وتشاركي

أضافت مرثا محروس أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولي داعم

وأكدت في بيان لها أن المنطقة العربية تحتاج إلى نمط تفكير يدعم إعداد برامج برؤية جديدة للتعليم، وتأهيل حديثي التخرج، وفئة الموظفين ذوي الخبرة، بالمهارات المتقدمة، كما يجب تشجيع التجربة والمخاطرة المدروسة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء مستقبل يتجاوز 2030 ويتطلب ذلك:

-تطوير عدة قطاعات رئيسية وتعزيز الابتكار بها وخاصة في مجالات السياحة المستدامة، الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء.

-تأهيل القدرات البشرية حول مفاهيم المواطنة، وتمكين مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة وسوق العمل.

-بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة.

-تصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب على مهارات المستقبل.

-تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف التحليلية والخدمية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.
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