الفيوم تحصد 12 مركز أول في ألعاب القوى والمركز الأول والثاني في تنس الطاولة ببطولة شمال الصعيد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التربية الخاصة) البطولة الإقليمية الرابعة لمحافظات شمال الصعيد لألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة "سمعى – فكرى".



أقيمت البطولة بملاعب كلية الزراعة جامعة الفيوم، بمشاركة 135 طالبًا وطالبة يمثلون مدارس التربية الفكرية لمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، وتشمل ألعاب الجرى 100 متر و200 متر، ودفع الجُلة والوثب الطويل وتنس الطاولة.



حضر فعاليات الافتتاح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية ومسئولي التربية الخاصة والعلاقات العامة.



فازت محافظة الفيوم بالمركز الأول ألعاب قوى، الطالب عبدالله محمد احمد 100 م عدو - داون ، والطالب احمد مجدى مصطفى 100 م عدو- توحد - دمج ، والطالبة دعاء كريم حسين- 100 م توحد- دمج، والطالب مصطفى رجب سلومة - جلة - داون ، والطالب مصطفى حمدى السيد - جلة - تاخر عقلى ، والطالبة ياسمين خلف - جلة - تاخر عقلى ، والطالب زياد احمد 200 م توحد ، والطالب مصطفى حمدى السيد 200 م تاخر عقلى ، والطالب عبدالله محمد احمد - وثب طويل - داون ، والطالب زياد احمد محمد - وثب طويل - توحد ، والطالبة دعاء كريم - وثب طويل -توحد ، والطالبة ياسمين خلف سعد - وثب طويل - تاخر عقلى.



كما فازت الفيوم بالمركز الأول تنس طاولة، الطالبة ميادة احمد على- تاخر عقلى ، وفازت بالمركز الثاني تنس طاولة الطالب محمود محمد عبدالله . دمج.



وفازت الفيوم بالمركز الثانى ألعاب قوى ، الطالبة شاهندة اشرف محمد. 100 م عدو .داون والطالب مصطفى رجب سلومة 200 م عدو - داون، والطالبة سارة صالح احمد .. 200 م - عدو - توحد ، والطالبة اسماء يحي مرزوق 200 م . عدو - تاخر عقلى ، والطالب محمد عيد عقيلة وثب طويل - تاخر عقلى ، والطالبة شاهنده اشرف - وثب طويل. داون



وقد أكدت الدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة أن الفيوم حصلت على 12 مركز أول فى ألعاب القوى من أصل 24 مركز ، وحصلت على 6 مركز تانى فى ألعاب القوى ومركز أول وثاني تنس طاولة.



وفي ذلك تقدم محمد عبدالله بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين بمحافظة الفيوم ، كما تقدم برسالة شكر وتقدير للمحافظات المشاركة فى البطولة ورحب بهم ( الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد) ، وتقدم بالشكر للواء محافظ الفيوم والدكتور رئيس الجامعة وإدارة التربية الخاصة والعلاقات العامة.