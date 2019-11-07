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توك شو

مراد وهبة: مازالت النخبة رافضة الدخول في تطوير الحضارة.. ولابد أن يكن هناك تيار تنويري

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي ببناء الإنسان المصري وتجديد الخطاب الديني، ولكن لا نجد أي تجاوب أو تطابق بين ما يقوله الرئيس السيسي وبين النخبة، حيث إن النخبة ما زالت رافضة الدخول في تطوير الحضارة.

وأضاف الفيلسوف مراد وهبة، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، "النخبة بس بتحب تتكلم وده مطلوب، بتحب تدون ما يقوله الآخرين وده برضوا مطلوب، لكن ليس هناك تيار تنويري ومفيش انشغال من جانب النخبة بتكوين رأي عام، كل واحد بيكتب عشان عنده هواية الكتابة، أو عشان يثبت ذاته، بس ده ليس هو الشيء المطلوب من المثقف الآن"، موضحًا أنه مطلوب من المثقفين والنخبة الدخول مع الجماهير والانخراط معهم وتوعيتهم من أجل بناء الإنسان المصري.

وأشار الفيلسوف، إلى أنه يرى التعليم والإعلام والثقافة خارج ملعب قضية بناء الإنسان المصري وتجديد الخطاب الديني للأسف الشديد، مضيفًا : "لازم النخبة تقبل التحدي وتقبل أنها يكون لديها الجرأة أنها تعمل تغييرات جذرية للثقافة المصرية لازم بالانفتاح على الاخر ، إحنا لحد الآن نعتبر الآخر عدو بالنسبة".
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