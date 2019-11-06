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فن

بسبب وصوله لـ التريند | محيي إسماعيل: سأقاضى هؤلاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان محيي إسماعيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، فيديو يحذر فيه من استغلال البعض لصورته على بعض الفيديوهات.

إذ بدأ حديثه قائلًا "الجمهور الحبيب العزيز على نفسي، في كلمة دايما بحب اقولها قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو، بشكركم أوي إنكم وصلتوني للتريند".

وتابع: "طبعًا بتبادل معاكم طول عمري بالصدق والالتزام على مدى 50 عاما، منذ أن وعيت على الفن، وفوجئت خلال الأيام الماضية ببعض الفيديوهات عليها صورتي ولكن ليس صوتي".

واستكمل : "أحذر أي حد يستغل صورتي أو صوتي خطأ، لا بد من الحصول على موافقة صريحة مني، وأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
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