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توك شو

مراد وهبة: الطفل المصري يُولد مُكبل بمحرمات ثقافية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:43 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن كل مجتمع له عقل يُسمى عقل جمعي، فعندما نريد أن نعرف كيف تفكر فرنسا ننظر إلى العقل الفرنسي، حيث إن كل مجتمع له عقل جمعي.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج " نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن العقل المصري مُدمن محرمات ثقافية، وذلك بسبب بداية التربية وتنشئة الطفل، فتربية الطفل في مصر مختلفة تمامًا عن الغرب، ساخرًا :" من أول ما الطفل يولد يقولوا هات يا جدع المحرمات الثقافية وغذيها للطفل".

وعن المحرمات الثقافية، قال :" كل ما ييجي يسأل تقوله عيب يا واد اسكت، بطل متسألش، عيب وحرام، بس في الغرب لا تماما، فيكبر الطفل وهو مكبل بمحرمات ثقافية".
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