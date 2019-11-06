رئيس جمهورية مالطا يعرب عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعرب ‫الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مالطا ، اليوم الأربعاء ، بقصر الرئاسة بالعاصمة فاليتا السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والأورومتوسطية.‬



كما استعرضت السفيرة المصرية التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مؤخرًا، فضلًا عن الجهود ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب.