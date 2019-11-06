رئيس جمهورية مالطا يعرب عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعرب الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مالطا ، اليوم الأربعاء ، بقصر الرئاسة بالعاصمة فاليتا السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والأورومتوسطية.
كما استعرضت السفيرة المصرية التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مؤخرًا، فضلًا عن الجهود ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مالطا ، اليوم الأربعاء ، بقصر الرئاسة بالعاصمة فاليتا السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والأورومتوسطية.
كما استعرضت السفيرة المصرية التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مؤخرًا، فضلًا عن الجهود ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب.