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أخبار البلد

رئيس جمهورية مالطا يعرب عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:32 م
‫الدكتور جورج فيلا
‫الدكتور جورج فيلا
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أ ش أ
أعرب ‫الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا عن تطلعه للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مالطا ، اليوم الأربعاء ، بقصر الرئاسة بالعاصمة فاليتا السفيرة ندى دراز سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والأورومتوسطية.‬

كما استعرضت السفيرة المصرية التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مؤخرًا، فضلًا عن الجهود ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب.
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