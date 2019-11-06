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توك شو

تعليق مني الشاذلي عن أصحاب الوزن الزائد .. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:39 م
مني الشاذلي
مني الشاذلي
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قسم التوك شو
قالت مني الشاذلي إنه لا يوجد شيء يسمى بالجسم المثالي فهي تعتبر أكذوبة الوزن المثالي، ولكن هناك شيء يسمى بالوزن المثالي وأن يكون هناك رضا عن شكلك وعن صحتك، لافتة إلى البشر غير متطابقين في الشكل و المواصفات و الظروف .

وأضافت منى الشاذلي خلال تقديم برنامج "معكم مني الشاذلي" إن الوزن المثالي لعارضة الأزياء مختلف جدًا عن سيدة أنجبت أطفالا وكذلك الرجال، مشيرة إلى أن الوزن الزائد لا يعتبر عيبًا و الخسسان ليس عقوبة هناك اختلاف كبير في التعبير بينهما.

وتابعت "ان عملية الخسسان ليست سهلة ولها طريقان طريق سهل وقصير عن طريق العمليات وطريق آخر صعب و طويل والتي تمثلها الإرادة"

وأشارت منى الشاذلي إلى ان عمليات التخسيس ناتجة عن قرار طبي و ليس قرارا فرديا، لافتة إلى ان في بلاد الخارج قرار عملية التخسيس يكون له معايير ودقيقة بشكل كبير.

وأكد أنها خلال الحلقة قررت ظهور نماذج تمثلنا وحقيقة واعطائنا الأمل وأقتباس تجاربهم على الرغم من صعوبة الطريق، مشيرة إلى أنهم قرروا الإبتعاد عن المشاهير لأن معظمهم لا يقول الحقيقة ويدعي أنه اتبع نظام رجيم ولكنه في الحقيقة قام بإجراء عملية تخسيس والبعض الآخر يكون صادق ويقول أنه قام بإجراء عمليات التخسيس.
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