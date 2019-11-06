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أخبار العالم

مقاولة تتحدى ترامب.. طردت من عملها في 2017 وانتصرت في 2019 بدخول مجلس النواب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
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محمد علي
فازت جولي بريسكمان بمقعد في الحكومة المحلية في ولاية فرجينيا في واحدة من عدة انتصارات تقدمية كبيرة للولاية في انتخابات الثلاثاء،

وانتخبت كذلك فرجينيا سيناتور مسلمة للمرة الأولى، هي غزالة الهاشمي بعدما سيطر الديمقراطيون على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وكانت صورة بريسكمان وهي تهين موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء ركوبها الدراجة جزءًا رئيسيًا من حملتها لتكون من ضمن نواب فرجينيا التي تضم نادي ترامب الوطني للجولف.

ستمثل بريسكمان منطقتها في مقاطعة لودون ، بالقرب من واشنطن العاصمة ، بعد هزيمة سابقها الجمهوري .

فقدت بريسكمان وظيفتها كمقاولة حكومي بعد ظهور الصورة الفيروسية في عام 2017. وقد رفعت دعوى قضائية بشأن الإنهاء غير القانوني، لكن تم رفضها ، لكنها رفعت دعوى قضائية ضدها بسبب الفصل.

أيضا في فرجينيا ، تم انتخاب أول سناتور مسلمة هي غزالة الهاشمي ، وهي ديمقراطية ، كانت حملتها على تحسين التعليم في الولاية لهزيمة الجمهوري الحالي.

وقالت الهاشمي في بيان: "شكرًا لكم جميعًا ، نتمنى بناء وطن أقوى وأكثر أمانًا."

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