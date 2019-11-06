تأثير جروس.. مكافأة مالية للاعبي الأهلي السعودي بعد الفوز على الاتحاد

ذكرت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، قد سلم شيك يوم الثلاثاء بقيمة نصف مليون ريال، كمكافأة لللاعبين بعد تحقيقهم الفوز على الاتحاد في ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.



وكان أهلي جدة بقيادة السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني الجديد للفريق ، قد فاز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي.



كما وعد الأمير منصور لاعبي الفريق بإستمرار مضاعفة المكافأة، وتقديم الدعم بشكل كامل لهم ، وذلك في حال تحقيق المزيد من الانتصارات، ووعد أيضًا بمكافأة تاريخية وغير مسبوقة، حال تتويج الفريق بالدوري السعودي.



ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة ، بعد مرور 9 جولات من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

