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أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. كابتن منتخب مصر السابق: هذه الأسباب تؤهلنا للفوز بالبطولة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:21 م
منتخب مصر تحت 23
منتخب مصر تحت 23 سنة
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هاني حسين
قال كريم زكري كابتن منتخب مصر الأوليمبي السابق، إن 90 % من لاعبي منتخب مصر تحت 23 سنة يشاركون في الدوري الممتاز .

وأضاف كريم زكري في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن كل اللاعبين لديهم خبرات أفريقية كثيرة تؤهل مصر للمنافسة على الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وتابع كريم زكري: لدينا لاعبين في المنتخب الأوليمبي يشاركون مع منتخب مصر للكبار، ونمتلك خبرات كبيرة تشارك بشكل أساسي في مباريات فرقهم في الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية".
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