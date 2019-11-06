أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. كابتن منتخب مصر السابق: هذه الأسباب تؤهلنا للفوز بالبطولة.. فيديو

قال كريم زكري كابتن منتخب مصر الأوليمبي السابق، إن 90 % من لاعبي منتخب مصر تحت 23 سنة يشاركون في الدوري الممتاز .



وأضاف كريم زكري في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن كل اللاعبين لديهم خبرات أفريقية كثيرة تؤهل مصر للمنافسة على الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.



وتابع كريم زكري: لدينا لاعبين في المنتخب الأوليمبي يشاركون مع منتخب مصر للكبار، ونمتلك خبرات كبيرة تشارك بشكل أساسي في مباريات فرقهم في الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية".

