أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. كابتن منتخب مصر السابق: هذه الأسباب تؤهلنا للفوز بالبطولة.. فيديو

قال كريم زكري كابتن منتخب مصر الأوليمبي السابق، إن 90 % من لاعبي منتخب مصر تحت 23 سنة يشاركون في الدوري الممتاز .
وأضاف كريم زكري في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن كل اللاعبين لديهم خبرات أفريقية كثيرة تؤهل مصر للمنافسة على الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.
وتابع كريم زكري: لدينا لاعبين في المنتخب الأوليمبي يشاركون مع منتخب مصر للكبار، ونمتلك خبرات كبيرة تشارك بشكل أساسي في مباريات فرقهم في الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية".
وأضاف كريم زكري في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن كل اللاعبين لديهم خبرات أفريقية كثيرة تؤهل مصر للمنافسة على الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.
وتابع كريم زكري: لدينا لاعبين في المنتخب الأوليمبي يشاركون مع منتخب مصر للكبار، ونمتلك خبرات كبيرة تشارك بشكل أساسي في مباريات فرقهم في الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية".