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أخبار العالم

جهات متخصصة تحذر: تسونامي أكاذيب يجتاح فيسبوك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:45 م
موقع فيسبوك
موقع فيسبوك
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن شبكة "آفاز" التي ترصد نشاط الإنترنت، الأربعاء، قالت إن "تسونامي" من المعلومات السياسية المضللة يجتاح مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري بعد عام.

وكشف تحليل أجرته المنظمة غير الحكومية، لأهم 100 خبر زائف حول السياسة الأمريكية ظهر على "فيسبوك"، خلال الأشهر العشرة المنتهية في 31 أكتوبر، أن الأخبار الكاذبة ذات الصبغة السياسية حصلت على أكثر من 158 مليون مشاهدة.

ويكفي هذا العدد من المشاهدات للوصول إلى كل ناخب أمريكي، مرة واحدة على الأقل، إذا انتشر بالتساوي بين جميع الناخبين، وفقا لآفاز التي تعمل أيضا على ملفات حقوق الإنسان والتغير المناخي.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنه "لا يمكن اعتبار هذه النتائج سوى قطرة في بحر المعلومات المضللة قبل انتخابات 2020 الأمريكية".

وفحصت الشبكة فقط الأخبار التي تم التحقق من صحتها، وأثبتت العديد من منظمات تقصي الحقائق المرموقة أنها غير صحيحة.

ودعت المنظمة غير الحكومية إلى مزيد من تحليل المعلومات المضللة على "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" و"إنستجرام" لفضح "ما يكمن تحت سطح هذه الموجة التي تقترب من أفق انتخابات 2020 الأمريكية".

ودعت المنظمة "فيسبوك" وجميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى إلى تنفيذ عملية "تصحيح المعلومات" بحيث يتأكد مراقبو الحقائق المستقلون من أن المستخدمين الذين يتعرضون لمعلومات خاطئة قد تم إخطارهم وتقديم التصحيحات لهم.
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