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سيارات

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت بنتلي للتو عن سيارتها الجديد فلاينج سبير 2020 الجيل الثالث بتغيير جذري.

التصميم الخارجي جاء مستوحى من طراز كونتيننتال GT مع خطوط عضلية ممتدة على طول السيارة، مع مصابيح LED كاملة، و خيار لسقف بانورامي ضخم قابل للإمالة نحو الخلف بضغطة زر، في حين أن تمثال حرف الـB الطائرة على مقدمة غطاء المحرك أصبح بالإمكان إخفائه عند الحاجة و يضئ عندما يقترب السائق من السيارة، كما أن الشبك الأمامي مستوحى من شبك كونتيننتال فلاينج سبير 1957 S1، مع عجلات 21 إنش بجانب خيار لعجلات 22 إنش من مولينر.

الجيل الثالث من فلاينج سبير جاء بأبعاد طولها 5304 ملم و قاعدة عجلات ممتدة بطول 3195 ملم مما أعطى مزيدا من المساحة للركاب في المقعد الخلفي.

أما المقصورة الداخلية فستأتي مع خيار 15 لونا مختلفا وتطريزات ماسية ثلاثية الأبعاد للكسوة الداخلية و زخارف مختلفة من الخشب والمعدن، مع شاشة لمسية دوارة 12.3 إنش يمكن إخفائها في لوحة القيادة ليظهر بدلًا منها اثنين من المقاييس التناظرية على هيئة بوصلة ومقياس لدرجة الحرارة بالخارج، كما يوجد نظام صوتي قياسي 10 سماعات وآخر اختياري من Bang & Olufsen بـ 16 سماعة أو خيار آخر نظام أفخم من Naim مع 19 سماعة.

ميكانيكيًا تعتمد فلاينج سبير 2020 الجديدة على محرك W12 سعة 6 لترات مزدوجه التيربو بقوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج الكلتش بـ 8 سرعات و دفع رباعي متكيف مع الطرق، و تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية مع سرعة قصوى قدرها 333 كم/س، و تقدم أداء مميز بفضل توزيع الوزن والتوجيه الكامل لأول مرة مع نظام AWS خاص يوجه العجلات الخلفية بعكس اتجاه الأمامية كي يمكن الانعطاف بسهولة أكبر.

أعلنت بنتلي بأنها ستبدأ ياستقبال الحجوزات على سيارتها خلال الخريف، على أن تطرح في الأسواق العالمية بداية العام المقبل.

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور
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بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

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