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أخبار البلد

4 أساقفة يترأسون صلاة جناز القمص بيشوى عزيز بكنيسة مارمينا ألف مسكن .. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
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سامح سلام
أقيمت اليوم صلوات تجنيز الأب المبارك القمص بيشوى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة ألف مسكن، عين شمس.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

كما شارك في صلوات التجنيز القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة وقرابة 60 كاهنا من مجمع كهنة مصر الجديدة وعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وعدة مناطق أخرى بالقاهرة.

وحضر الجنازة أيضًا رئيس حي عين شمس وأعضاء مجلس النواب عن منطقة عين شمس.

كان القمص بيشوي عزيز قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر تجاوز الـ 73 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت الـ 33 سنة.
4 أساقفة يترأسون صلاة جناز القمص بيشوى عزيز بكنيسة مارمينا ألف مسكن .. صور
4 أساقفة يترأسون صلاة جناز القمص بيشوى عزيز بكنيسة مارمينا ألف مسكن .. صور
4 أساقفة يترأسون صلاة جناز القمص بيشوى عزيز بكنيسة مارمينا ألف مسكن .. صور
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