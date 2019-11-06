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أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن انسحاب ميليشيات إرهابية من محيط طرابلس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:58 م
المسماري
المسماري
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محمد علي
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، إن هناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس، في تقدم لقوات الجيش الوطني الليبي.

وذكر المتحدث إنه تحت وقع ضربات القوات المسلحة تمكنت القوات الجوية من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية.

ولقت المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني.

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