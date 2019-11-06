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تذكرتي: مستعدون لانطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة الجمعة المقبلة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:23 م
تذكرتي
تذكرتي
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هاني حسين
قال أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي، إنه في يوم الجمعة المقبلة  سيكون هناك افتتاح مفرح ومشرف لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأضاف أحمد عبادة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" فريق المتطوعين جاهز لاستقبال الجماهير وتم طرح كل التذاكر على موقع تذكرتي، ومن يحمل بطاقة المشجع لبطولة امم افريقيا للكبار تمكنه من من شراء تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة".

وتابع احمد عبادة:" عدد المتطوعين حوالي 250 متطوعا وكل المتطوعين اكتسبوا خبرات كبيرة وجاهزون لاستقبال جماهير بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة".

وأكمل احمد عبادة:" نحن على تواصل مع المتطوعين، وشركة تذكرتي قامت بإجراء تجديد في النظام ودخلنا في مجال الحفلات الفنية ومتواجدون في أكثر من رياضة غير كرة القدم"، مضيفا:" مستعدون لانطلاق كأس الامم الافريقية تحت 23 عاما".
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