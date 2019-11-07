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برلمان

توفير السلع الإستراتيجية لـ 8 أشهر.. برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي عامل أمان كبير

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من البنك المركزي، إيضاح أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، هل هو بسبب دخل أم قروض.

وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن في كلا الحالتين، فإن ارتفاع الإحتياطي النقدي، يجعل الحكومة قادرة على توفير السلع الاستراتيجية التي نستوردها من الخارج، لمدة تصل من 6 إلى 8 شهور، وهذا يعتبر عامل أمان كبير.

وعن علاقة تحرير سعر الصرف بارتفاع الاحتياطي النقدي، قال النائب: "بالطبع، فإن تحرير سعر الصرف سهل تحويلات العملات الصعبة من المصريين بالخارج، وشهل أيضًا دخول المستثمرين وضخ أموالهم في مصر".

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار .

وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.

وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
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