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منوعات

حبستهم من أجل حفلة .. تشوه وجه رضيعة تركتها مدرسة مع أطفال داخل حضانة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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أماني إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، قصة مأساوية لطفلة تركتها والدتها بالحضانة كالمعتاد وعادت لتجدها مشوهة.

القصة كما سردتها أحد مستخدمي فيسبوك، بدأت عندما تركت الأم طفلتها فريدة صاحبة الشهور الأربعة في الحضانة، بافتراض أن الطفلة تلقى الرعاية والاهتمام المطلوب.

بعد فترة تركت المعلمة المشرفة على الأطفال الطابق الاول وصعدت للطابق الثاني لتحضير حفلة، وبحسب الرواية المتداولة فقد أغلق الباب على الأطفال وهم بمفردهم بدون مشرفة والمفتاح بداخل الحضانة.

مر وقت طويل حتى كسر نجار الباب، لتتفاجأ المشرفة بوجه الطفلة الرضيعة مشوها تماما بجروح في وجهها وعينيها تسببت في إصابتها بقرحة في القرنية.

وكتبت مي محمد على حسابها بفيسبوك: "تخيلوا بقى لما طفلة 4 شهور يحصل فيها كده في الحضانة بسبب إن المس سابت الأطفال في الأوضة وطلعت تحضر الحفلة في الدور التاني، ويروح قال إيه الباب يتقفل على الأطفال لوحدهم والمفتاح كمان في الباب من جوا والعيال تعمل كده في الرضيعة اللي لا حول ولا قوة ليها".
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